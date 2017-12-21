Чебоксары, 21 декабря, 2017, 16:14 — ИА Регнум. МВД по Чувашии получит федеральные средства на ремонт автопарка. На эти цели предусмотрено в общей сложности 7,25 млн рублей — это максимальная стоимость, обозначенная в аукционной документации на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств «для нужд МВД по Чувашской Республике». Всего объявлено четыре аукциона — на ремонт машин марок ВАЗ, грузового транспорта, иномарок, а также машин марки ГАЗ и УАЗ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

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Заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике» (ФКУ «ЦХиСО МВД по Чувашской Республике»). Отмечается, что закупки проводятся «в связи с возникшей потребностью заказчика и доведенными лимитами из федерального бюджета на 2018 год».

На ремонт машин марок ВАЗ выделяется 1,8 млн рублей (максимальная цена контракта). Какое именно количество транспорта отечественного производства будет отремонтировано, не уточняется, но известно, что под ремонт и техническое обслуживание подпадает чуть ли не вся линейка ВАЗ — всего 21 марка. В том числе машины 2017 года выпуска: «Лада Варгус», «Лада Веста», ВАЗ-219 060 и ВАЗ-219 010. Самые старые машины — 2008 года выпуска.

«Общая начальная (максимальная) цена единицы работ (услуг), выставляемая на аукцион, составляет 783 рубля 33 копейки. Общая начальная (максимальна) цена единицы запасных частей и расходных материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) составляет 47 011 591 рубль 19 копеек», — говорится в документе.

Ещё 2,4 млн рублей выделяется на проведение диагностики, техобслуживания и ремонта автотранспортных машин марки ГАЗ и УАЗ. Максимальная цена единицы работы оценена в 866,66 рублей. В этот перечень вошли 43 вида (марки) 2008−2017 годов выпуска.

Диагностика и ремонтные работы также коснутся автобусов, тракторов и грузовых автомобилей. В этом списке, в частности, «Дизель Генератор», прицепы, снегопозгрузчики, экскаваторы, УРАЛы, КАМАЗы, ЗИЛы — всего 43 марки грузовой техники. Под эти цели выделяется 800 тыс. рублей при максимальной цене единицы работы в 4699,99 рублей. Отметим, что самый старый грузовой транспорт — 1982 года выпуска (УРАЛ-375). Есть также машины 2017 года производства.

Кроме того, будет проведена диагностика и ремонт иномарок. Автопарк представлен 44 марками транспортных средств, в том числе БМВ, «Мерседес Бенц», «Киа Соренто», «Тойота Прадо». Из них 2017 года выпуска — это машины «Тойота Камри», «Форд Мондео», «Форд Транзит», «Хендай Грета». На это выделяется 2,25 млн рублей, цена единицы работы определена в сумме 4616 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на содержание пяти представительных иномарок из автобазы администрации главы Чувашии в этом году было выделено более 1,22 млн рублей, из них почти 70% приходится на ремонт и содержание двух «Volkswagen Phaeton». На большие суммы закупаются и запасные части: ранее прошло три аукциона на общую сумму 943 502 рубля. Таким образом, на ремонт, содержание и приобретение запасных частей иномарок в этом году предусматривалось более 2,166 млн рублей.

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