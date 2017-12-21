Ташкент, 21 декабря, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Между Академией Вооруженных сил Узбекистана и Университетом национальной обороны народно-освободительной армии Китая подписано соглашение о сотрудничестве в сфере военного образования, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства.

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Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов 20 декабря встретился с министром обороны Китая Чан Ваньцюанем.

Стороны обсудили перспективы двухсторонних отношений в сфере военного образования, военного и военно-технического сотрудничества. Министры обороны двух стран подняли также вопрос укрепления безопасности в Средней Азии.

Чан Ваньцюань принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Скорбящей матери» в Ташкенте.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита члена Госсовет и министра обороны Китая Чан Ваньцюаня в Узбекистан 20 декабря прошла встреча с президентом республики Шавкатом Мирзиеёвым.

Глава китайского оборонного ведомства высоко оценил реформы Узбекистана по повышению обороноспособности страны.