Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 16:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в течение дня 21 декабря может выпасть до 15 см снега. За девять часов с начала сильного снегопада на город уже опустилось 8—10 см снега, сообщил городской комитет по благоустройству, ссылаясь на данные синоптиков.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега на Дворцовом мосту

Напомним, в Петербурге был объявлен «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегопадом, который сопровождается гололедицей на дорогах, налипанием снега, снежными заносами, ветром и метелью. Утренняя ситуация на дорогах привела к образованию 9-балльных пробок. Вечером пробки могут достигнуть максимального уровня.

«В Петербурге продолжается сильный снегопад, дорожники наращивают количество спецтехники на улицах <…> число уборочных машин было решено увеличить до 800. Очищать дороги и тротуары помогают более 1000 дворников. Дорожники будут работать в усиленном режиме до особого распоряжения», — подчеркнули в комитете по благоустройству.

Там поясняют, что главной задачей дорожников является расчистка дорог от снега, для этого на больших магистралях машины идут уступом одна за другой. Одновременно сотрудники дорожных служб очищают остановки и пешеходные переходы, обрабатывают улицы песко-соляной смесью.

Собранный с проезжей части и тротуаров снег формируют в снежные валы в лотковой зоне дорог. Вывозить снег будут поздно вечером и ночью, чтобы не осложнять и без того тяжелую дорожную ситуацию — пробки на 16 часов накопились на 7 баллов, по данным «Яндекса».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, снегопад и снежный накат на проезжей части привели к осложнению дорожной ситуации. Еще до полудня в городе было зарегистрировано 292 заявки о дорожно-транспортных происшествиях — вдвое больше, чем днем ранее на тот же период.

Госавтоинспекция просит быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу сообщило, что 22 декабря в Санкт-Петербурге на дорогах ожидается гололедица. По прогнозу синоптиков, местами небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит −1…+1 градуса.