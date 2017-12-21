Москва, 21 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Примерно две трети реализуемой в России черной икры в банках с надписью «Сделано в России» добывается в Китае, при этом ее качество оставляет желать лучшего, заявил 21 декабря руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

AnnaSvist Икра из Китая

По его словам, поток чёрной икры из Китая делает экономически бессмысленным даже браконьерство в России, потому что закупочная цена в поднебесной почти в 100 раз ниже, чем розничная цена в России.

«Сегодня на российском рынке цена за килограмм чёрной икры в среднем составляет 45 тыс. рублей. Закупочная цена в Китае — от $8 за кг, то есть, примерно, от пятисот рублей», — сказал эксперт в интервью Интерфаксу.

По его словам, китайская продукция вытесняет российскую, при этом претензий к качеству черной икры, поставляемой с территории восточного соседа — масса.

Савельев сообщил, что разведением осетровых виды рыбы в России занимается порядка 60 компаний. В 2016 году, по данным Росрыболовства, они в совокупности произвели 44 тонны чёрной икры. В 2017 году ожидается сопоставимый объем производства.

Вместе с тем в Китае действуют 136 предприятий, которым разрешено поставлять в Россию осетровые виды рыбы и их икру.

«Сколько всего производят черной икры в Китае, неизвестно, точные данные отсутствуют. Эксперты оценивают общее производство черной икры в Китае в 2 000 тонн», — сообщил Савельев.

При этом он указал, что нелегальный оборот черной икры в России, по данным ФСБ, составляет порядка $1,5 млрд.

Соответствующую информацию ранее давало ИА REGNUM со ссылкой на руководителей компании Kaluga Queen, поставляющей чёрную икру из Китая. В последний год проблема усилилась тем, что китайские производители намерены занять ведущие позиции на экспортном рынке черной икры на фоне санкций в отношении России и Ирана и сокращения популяции осетровых в Каспийском море.