Сделано в Китае: две трети «российской черной икры» добывается в КНР
Москва, 21 декабря, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Примерно две трети реализуемой в России черной икры в банках с надписью «Сделано в России» добывается в Китае, при этом ее качество оставляет желать лучшего, заявил 21 декабря руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
По его словам, поток чёрной икры из Китая делает экономически бессмысленным даже браконьерство в России, потому что закупочная цена в поднебесной почти в 100 раз ниже, чем розничная цена в России.
«Сегодня на российском рынке цена за килограмм чёрной икры в среднем составляет 45 тыс. рублей. Закупочная цена в Китае — от $8 за кг, то есть, примерно, от пятисот рублей», — сказал эксперт в интервью Интерфаксу.
По его словам, китайская продукция вытесняет российскую, при этом претензий к качеству черной икры, поставляемой с территории восточного соседа — масса.
Савельев сообщил, что разведением осетровых виды рыбы в России занимается порядка 60 компаний. В 2016 году, по данным Росрыболовства, они в совокупности произвели 44 тонны чёрной икры. В 2017 году ожидается сопоставимый объем производства.
Вместе с тем в Китае действуют 136 предприятий, которым разрешено поставлять в Россию осетровые виды рыбы и их икру.
«Сколько всего производят черной икры в Китае, неизвестно, точные данные отсутствуют. Эксперты оценивают общее производство черной икры в Китае в 2 000 тонн», — сообщил Савельев.
При этом он указал, что нелегальный оборот черной икры в России, по данным ФСБ, составляет порядка $1,5 млрд.
Соответствующую информацию ранее давало ИА REGNUM со ссылкой на руководителей компании Kaluga Queen, поставляющей чёрную икру из Китая. В последний год проблема усилилась тем, что китайские производители намерены занять ведущие позиции на экспортном рынке черной икры на фоне санкций в отношении России и Ирана и сокращения популяции осетровых в Каспийском море.