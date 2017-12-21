Лондон, 21 декабря, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Английских болельщиков предупредили об опасности нападения медведей во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом сообщает Daily Mail.

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Такое предостережение высказал Глава Федерации болельщиков Англии Кевин Майлз. В связи с возможным отсутствием мест в гостиницах, в качестве варианта размещения он рассмотрел кемпинг на природе.

Для этого он обратился в компанию Visit Russia, где ему ответили, что в этом случае существует опасность нападения голодных медведей, которых в России более 70 тыс.

Издание также отмечает, что в России всё чаще фиксируются нападения медведей на людей из-за нехватки источников питания.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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