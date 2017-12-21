Москва, 21 декабря, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью отвечают требованиям договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое заявление на брифинге 21 декабря сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мультимедиа.минобороны.рф Крылатая ракета 9М729

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«Крытая ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на запрещённую по ДРСМД дальность», — отметила Захарова, добавив, что именно в несоответствии дальности ракеты требованиям договора США обвинили Россию.

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«При этом, как обычно, США не приводят никаких доказательств. Мы видим причину только в одном — что таких доказательств просто нет», — сказала официальный представитель российского дипломатского ведомства.

По словам Захаровой, развертывание ракеты осуществляется в строгом соответствии «с нашими международными обязательствами».

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Россия призывает США перестать спекулировать на теме так называемых российских «нарушений» и «конструктивно включиться в диалог по урегулированию известных российских претензий к соблюдению Договора самими американцами».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня группа конгрессменов-республиканцев предложила администрации Дональда Трампа вывести США из договора РСМД.