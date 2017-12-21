Москва, 21 декабря, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Сырьевой рынок 21 декабря продолжает стабилизацию после активной и подвижной среды (20 декабря), заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Баррель североморского сорта Brent торгуется к настоящему времени по $64,36 (-0,25%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI дают $57,96 (-0,2%).

Данные минэнерго США, вышедшие накануне, подтвердили эту тенденцию, что было видно и ранее: запасы черного золота сократились, запасы бензина и дистиллятов выросли.

«Все ровно так, как и ожидалось, хотя в аспекте запасов дистиллятов были определенные сомнения. Это, пожалуй, последние важные в этом году новости, на которые сектор сырья может реагировать», — пояснила Бодрова.

Активность на рынке плавно затухает в преддверии рождественских каникул, такое случается каждый год.

«К волатильным торгам — если не произойдет ничего из ряда вон выходящего — нефть вернется сразу после Нового года», — полагает эксперт.

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