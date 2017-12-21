Москва, 21 декабря, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Люксовые элитные автомобили линейки «Кортеж» поступят в гаражи Федеральной службы охраны (ФСО) еще до конца декабря 2017 года, с таким заявлением 21 декабря на телеканале «Россия 24» выступил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Interamik.ru Проект «Кортеж»

Руководитель ведомства пояснил, что гаражи ФСО будут заполняться до марта 2018 года. К этому сроку должен быть выполнен план, о котором ФСО договорилась с министерством.

«На 2018 год запланирована поставка 70 сертифицированных автомобилей. Гараж особого назначения ФСО, в свою очередь, пока будет использовать новые российские модели в режиме тестовой эксплуатации», — добавил министр.

Первоначально Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) намерен выпускать ежегодно около 300 автомобилей.

После того, как будут выполнена задача по заполнению гаражей специального назначения, автомобили поступят в свободную продажу.

Напомним, ранее Денис Мантуров сказал, что машины «Кортеж» впоследствии смогут приобрести все желающие. Продажами этих автомобилей будет заниматься компания Sollers, в ней для этого уже создано специальное подразделение.