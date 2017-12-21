Ереван, 21 декабря, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Компания GeoProMining сообщает о проблемах с реализацией права на разработку Сотского месторождения, которое принадлежит дочерней компании GPM — компании GPM Gold.

Metalinfo.ru

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Рузанна Григорян, 19 декабря 2017 года группа лиц, занимающиеся незаконным промыслом золотоносной руды (чахджики — летучие мыши), а также сотрудники компании «Акнадзор», которая является субподрядчиком GPM Gold, перекрыли въезд и выезд с Сотского месторождения в Гегаркуникской области Армении. Тем самым на время работа месторождения была парализована.

«Группа лиц занимается незаконной добычей руды с подземных штолен Сотского месторождения, что противоречит законодательству Республики Армения и обязательствам компании перед правительством страны. Незаконно добывая золото с месторождения, преступные элементы воруют у компании и у государства, поскольку не платят налогов. Кроме прочего, они рискуют собственными жизнями, печальные примеры чего бывали не раз. Встреча руководства GeоProMiningGold с протестующими не принесла никаких результатов, поскольку от компании в самой жесткой и ультимативной форме потребовали допуска на заброшенные штольни, угрожая парализовать работу одного из крупнейших налогоплательщиков страны», — отметила Григорян.

Что касается сотрудников компании «Акнадзор», предоставляющей GeоProMiningGold услуги по перевозке руды с месторождения на железнодорожную станцию, то они требуют не отказываться от их услуг. Как сообщила собеседница, с 15 января 2018 года GeоProMining Gold намерена отказаться от услуг субподрядчика и доставлять руду с месторождения собственными средствами. С этой целью она приобрела соответствующую технику и предлагает водителям и техническому персоналу компании «Акнадзор» перейти на работу в GeоProMining Gold. Прием заявок открыт и в компании проводятся работы по набору сотрудников и в том числе водителей субподрядчика, в связи с чем она посчитала «провоцированную акцию заказом руководства компании «Акнадзор», поскольку лишь оно единолично заинтересовано в сохранении текущего состояния дел».

«Мы ответственно заявляем, что выполняем все обязательства как перед Республикой Армения, так и по части местных органов самоуправления, обеспечивая в данном регионе стабильной работой до 700 жителей города Варденис и окрестных общин, и не планируем проводить сокращения персонала. Мы готовы принять на работу сотрудников компании «Акнадзор», а также незаконных добытчиков и намерены выполнять свое обязательство перед Республикой Армения по недопущению незаконной добычи руды с законсервированных штолен.

Официальный представитель компании сообщила, что простой Сотского рудника обеспечит разработчику гарантированные убытки. В результате — понесет убытки и компания «Южно-Кавказская железная дорога». «Для предотвращения новых подобных акций GeоProMining будет вынуждена обратиться к правоохранительным органам, a убытки в судебном порядке предъявит к лицам, провоцирующим беспорядки», — отметила она.

Компания GeоProMining Gold входит в международную группу компаний GeoProMining. С 2007—2017 гг. Араратская золотоизвлекательная фабрика и Сотское месторождение были полностью модернизированы. С 2008 года в развитие только Сотского месторождения компания инвестировала порядка $53 млн. В настоящее время в компании работает 1103 человек, из которых 631 на Сотском месторождении, 423 — на Араратской золотоизвлекательной фабрике. В целом за 10 лет работы в Армении инвестиции GeoProMining превысили $505 млн.