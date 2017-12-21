Ярославль, 21 декабря, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Дзержинский суд Ярославля отменил выговор, который получил бывший замдиректора АО «Яргорэлектротранс» и бывший депутат муниципалитета города Валерий Байло за отсутствие на рабочем месте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Валерий Байло.

City-yaroslavl.ru Валерий Байло

6 сентября 2017 года депутат был на последнем заседании городского представительного органа. Муниципалитет наградил его грамотой за работу в гордуме, а сразу после заседания начальник отдела кадров АО «Яргорэлектротранс» вручила ему письменное уведомление с требованием дать объяснения, где он был 6 сентября с 9.00 до 14.00. После этого ему был объявлен выговор за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. А затем председателя фракции КПРФ Валерия Байло уволили в связи с сокращением его должности. Бывший депутат подал в Дзержинский суд Ярославля заявление с просьбой отменить выговор.

Суд установил, что согласно регламенту муниципалитета Ярославля депутата обязаны отпускать на заседания муниципалитета или комиссий. И отменил выговор.

«Я уже подал в суд иск о восстановлении на работе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий Байло.