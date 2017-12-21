Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Кинокомпания Paramount озвучила дату выхода фильма, в основу которого ляжет карточная игра «Подземелья и драконы» (Dungeons & Dragons), фанаты D&D смогут увидеть этот фильм на больших экранах 23 июля 2021 года, об этом 20 декабря сообщило издание Metro.

Х/ф «Подземелья и драконы», реж. Кортни Соломон, США, 2000 Предыдущий фильм франшизы

При этом Paramount заявила, что она сделает такой фильм, который обязательно понравится фанатам. Издание отмечает, что картина наверняка также понравится армии поклонников сериала «Очень странные дела».

Причина проста — многие люди до просмотра этого шоу Netflix даже и не подозревали, что где-то в параллельном мире есть существо, которое называют Демогоргоном.

Автор заметки напоминает, что в мире D&D Демогоргон — это демонический принц, который является в игре одним из самых страшных существ.

Инсайдеры сообщают, что повествование фильма будет сосредоточено на воине и его группе, состоящей их мистических существ, в число которых будут входить полудракон и хитрый гном. Они отправятся в опасное путешествие в поисках мифического сокровища.

Напомним, подобный фильм по этой известной и популярной игре хотела также снять фильм компания Warner Bros., она анонсировала проект еще в 2015 году. На данный момент его судьба неизвестна.