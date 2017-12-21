Москва, 21 декабря, 2017, 14:33 — ИА Регнум. 17 декабря в Москве прошёл финал шахматного турнира на кубок «Открытие Брокер», участниками которого стали более 600 российских инвесторов и трейдеров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Открытие Брокер», в финале сразились победители региональных отборочных туров, лучшие из которых выиграли денежные призы и подарки от организаторов и партнёров турнира, а также смогли принять участие в сеансе одновременной игры с легендарными гроссмейстерами Анатолием Карповым и Сергеем Карякиным. Совокупный призовой фонд турнира превысил 1 миллион рублей.

АО «Открытие Брокер» В Москве состоялся финал шахматного турнира «Открытие Брокер»

Шахматных турниров такого уровня для трейдеров и инвесторов в России никогда не проводилось. Участниками состязания, совместно организованного АО «Открытие Брокер» и Ассоциацией шахматных федераций, стали более 600 человек из 9 крупнейших городов России: Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. В каждом городе были определены три победителя, получившие денежные призы и приглашение на финал шахматного турнира в Москве.

На финальном этапе были организованы турнирных сетки для любителей и профессионалов. После 7 туров упорной борьбы в любительском турнире первое место занял Ришат Туктамышев из Казани, второе — Даниил Михельман из Москвы, третье — Владимир Зиновьев из Нижнего Новгорода. Среди рейтингованных игроков основная борьба развернулась между новосибирцами Сергеем Лавровым и Иваном Прохоровым, в результате которой приз достался Сергею. Третье место завоевал Дмитрий Санников из Екатеринбурга.

Высоким интересом гостей на протяжении вечера пользовался уникальный робот-шахматист, способный играть одновременно с тремя оппонентами. Однако главным событием стал сеанс одновременной игры шахматистов с легендарными гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Анатолием Карповым. В сеансе гроссмейстеры играли белыми фигурами на 22 досках, делая ходы по очереди. В результате напряжённой игры тандем гроссмейстеров одержал общую победу со счётом 20,5 — 1,5.

По окончании турнира Анатолий Карпов рассказал о прошедшем сеансе одновременной игры.

«Игра была достаточно упорная, — отметил он. — Одну партию мы проиграли — кто-то из нас упустил ферзя. Одна игра завершилась вничью, хотя ещё несколько партий должны были закончиться ничьей, но в последний момент мы постарались и склонили чашу весов в нашу сторону. Сеанс одновременной игры — довольно сложный формат, так как мы с Сергеем не имели возможности совещаться и обсуждать стратегию».

Сергей Карякин поблагодарил организаторов турнира и выразил надежду, что подобные соревнования будут проводиться регулярно.

«Впечатления от мероприятия самые наилучшие, — отметил он. — Я никогда не давал такой сеанс, мне было очень приятно сыграть в паре с Анатолием Евгеньевичем. Приятно видеть, что такие крупные компании, как «Открытие Брокер», не только популяризируют шахматы, но и делают это на высочайшем уровне».

Генеральный директор компании «Открытие Брокер» Юрий Минцев рассказал о том, как возникла идея проведения турнира.

«Я обожаю шахматы. В своё время очень сильно увлекался этой игрой, — сообщил он. — Кроме того, я инвестирую на финансовых рынках. Поэтому у меня появилась гипотеза, что таких людей много. Мы провели опрос среди наших клиентов, и его результаты нас просто поразили: оказалось, что больше 70% опрошенных регулярно играют в шахматы. Интерес, который мы наблюдали в регионах, говорит о том, что игра популярна. Отмечу, что многие участники даже не подозревали о существовании альтернативных способов инвестирования средств до того момента, как узнали о нашем турнире и стали нашими клиентами. Мы очень довольны форматом и результатами турнира».

По мнению гроссмейстеров, между шахматами и инвестициями очень много общего.

«Шахматы учат работать с большим объёмом информации и помогают её анализировать, — отметил Анатолий Карпов. — Неслучайно шахматы становятся обязательным предметом в школьных программах по всему миру». По мнению Сергея Карякина, и в шахматах, и в инвестировании нужно прилагать огромные усилия для достижения успеха: «И там, и там слишком высока цена ошибки. Я считаю, что шахматы позволяют развивать мозг и способствуют улучшению результатов в инвестировании денег».

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения — топ-менеджеры «Открытие Брокер» совместно с почётными гостями и спонсором турнира Panasonic вручили победителям денежные призы и памятные подарки. После церемонии награждения гостей мероприятия ждал традиционный шахматный торт от «Открытие Брокер».