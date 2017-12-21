Ярославль, 21 декабря, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Полномочия по благоустройству в Ярославской области должны вернуться на уровень местного самоуправления. Полномочия в других сферах регион принял на себя законно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Благоустройство в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прокуратура внесла протест на закон № 94-З о перераспределении полномочий в сфере благоустройства. Он был принят в конце 2016 года.

«Однако вскоре вступил в силу федеральный закон, который запрещает передавать полномочия, если это не оговорено федеральным законом. Передача полномочий по благоустройству не оговорена, по закону о местном самоуправлении они относятся к компетенции этого уровня власти. А вот полномочия по водоснабжению и водоотведению, градостроительству и рекламе передавать можно, это оговорено отраслевыми законами», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Власти Ярославской области знали о законодательной коллизии и предлагали поправку в федеральный закон, которая оговаривала бы, что федеральное новшество не касается ранее распределенных полномочий. Однако поправка не получила поддержку в Госдуме России. Протест прокуратуры будет рассмотрен Ярославской областной думой в январе. В прокуратуре уверены, что региональный закон будет отменен. Также правительство области на заседании 21 декабря отозвало поправки в закон об административных правонарушениях, которые устанавливали ответственность за нарушение областных правил благоустройства.

К полномочиям в сфере благоустройства относится внешний вид нестационарных торговых заведений, содержание зданий, газонов, детских площадок и так далее.