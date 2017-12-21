Великий Новгород, 21 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. В новом парке Великого Новгорода — парке Юности — несмотря на минусовые температуры и снег, продолжается благоустройство. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе городской думы, о ходе работ на встрече с членами общественного совета по развитию парка 20 декабря сообщил вице-мэр Великого Новгорода Павел Морозов.

«Новый город», novgorod.me Бетонирование дорожек в парке Юности Великого Новгорода

По его словам, в парке заливают бетоном пешеходные дорожки, продолжается установка детского игрового комплекса, в ближайшие дни строители начнут монтировать оборудование скейт-парка.

Вице-мэр отметил, что погода не позволяет нанести защитное резиновое покрытие на детскую площадку и выравнивающий слой асфальта на скейт-площадку, но заверил, что подрядчик выполнит эти работы позже, весной, когда будут соответствующие погодные условия.

Вице-мэр также попросил жителей города не ходить по свежезабетонированным дорожкам и не выгуливать на них собак, чтобы не оставалось следов. Всего строителям нужно забетонировать 117 метров пешеходных дорожек, работы по шлифовке бетона подрядчик также пообещал выполнить весной 2018 года.

Подрядчик — компания ООО «Регионремстройторг» — начал асфальтирование дорожек в парке 22 ноября, но к началу декабря, когда в Великом Новгороде выпал снег и установилась морозная погода, стало понятно, что заасфальтировать дорожки в срок, до конца 2017 года, в парке не успеют. Чтобы избежать штрафов и сокращения федерального финансирования, власти предложили заменить асфальт бетоном. В декабре строители, несмотря на сугробы, начали бетонировать пешеходные дорожки. Участники новгородского движения «Новый город» отмечали, что строители сначала поливали дорожки кипятком, чтобы растопить лёд.

При этом специалисты заверили общественников, что покрытие из качественного бетона будет служить в пять раз дольше асфальтового, а также «оно значительно экологичнее».

Отметим, что работы по благоустройству парку Юности контролирует общественный совет, созданный в июле 2017 года, на «особом партийном контроле» благоустройство парка держат и Новгородском региональном отделении «Единой России», так как работы ведутся в рамках федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов».

В 2017 году на эти цели было направлено 16,5 млн рублей по двум контрактам (на 12,2 млн рублей и 4,3 млн рублей), оба по результатам конкурса получило ООО «Регионремстройторг».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2017 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории Великого Новгорода на благоустройство мест массового отдыха населения направлено 32,3 млн рублей бюджетных средств. Помимо парка Юности, это территория у пруда в микрорайоне Луговой на улице Большой Санкт-Петербургской, а также благоустройство парковой зоны у реки Веряжа в Западном микрорайоне Великого Новгорода.