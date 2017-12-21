Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2017, 14:09 — ИА Регнум. Центризбирком в преддверии выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, потерял Сахалинскую область. В перечне «нижестоящих избирательных комиссий» на странице ЦИК РФ «Выборы Президента Российской Федерации» нет островного региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница ЦИК РФ Выборы Президента Российской Федерации без Сахалинской области

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Страница ЦИК РФ Выборы Президента Российской Федерации без Сахалинской области

«Видимо, техническая ошибка. Мы сейчас выясним. Спасибо за звонок», — прокомментировали в пресс-центре ЦИК РФ.

Жители Сахалина и Курил отреагировали оперативно и немедленно вспомнили в социальных сетях, что в течение только 2017 года Сахалин и Курилы «теряли» на федеральном уровне уже не раз: регион внезапно исчезал с яндекс-карт, а на новых купюрах достоинством в 2000 рублей, разглядеть, что Сахалин остров, а не полуостров, можно только с помощью очень сильного микроскопа. В Калининградской области в День народного единства тружеников тыла поздравили открытками, специально изготовленными для этого случая. Но на открытках отсутствовали Калининградская область, Курильские острова и Крым.

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Как сообщало ИА REGNUM, возмущение жителей Сахалина вызвало изображение острова на новых купюрах достоинством в 2000 рублей. Сахалинцы утверждали (и утверждают), что на купюрах Сахалин стал полуостровом. В Госзнаке опровергли подобные заявления, заявив, что все дело в масштабе: рисунок слишком мелкий и сливается. В августе Сахалин неожиданно исчез с Яндекс-карт. В Яндексе это объяснили обновлением сервиса.