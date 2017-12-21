Калуга, 21 декабря, 2017, 14:11 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего специализированным отделением Центра брахитерапии рака предстательной железы клинической больницы в Обнинске. Он обвиняется в получении взяток в значительном и крупном размерах, а также в покушение на получение взятки. Как заявила 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель регионального СУ СКР Лилия Мошкова, следствие полагает, что в период в 2015—2016 годах заведующий, в полномочия которого входил допуск больных на получение высокотехнологичных видов медицинской помощи, принимал вознаграждение за оказание содействия в получении необходимой квоты.

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Подозреваемый был задержан с поличным при получении взятки 23 декабря 2016 года. В дальнейшем следствием совместно с оперативными службами регионального УМВД выявлено ещё 24 эпизода преступной деятельности подозреваемого. Общую сумму полученных взяток оценивают в 5 млн 400 тыс. рублей. Размер незаконного денежного вознаграждения варьировался от 100 до 400 тыс. рублей.

Следствием собрана доказательственная база и получены показания свидетелей, а также заключение бухгалтерской экспертизы, которая определила фактическую стоимость проводимого лечения. Объём уголовного дела составил 32 тома. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем прокурора Обнинска, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, свидетелем по делу врача на стороне защиты стал народный артист России Сергей Безруков. Актер Сергей Безруков и его отец считают обвинения, выдвинутые калужскими правоохранителями против обнинского хирурга-онколога, абсурдными и сфабрикованными.

Напомним, калужскими полицейскими в 2017 году выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. Уголовные дела по 121 коррупционному преступлению в отношении 65 лиц направлены в суд. В 2017 году выявлено 99 фактов взяточничества. Средний размер взятки составил почти 210 тысяч рублей.