Москва, 21 декабря, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы посчитали сумму налогов, которые гражданам РФ разрешат не уплачивать в рамках налоговой амнистии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом в ходе пленарного заседания заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 6 соток

«Мы провели подсчет тех сумм, которые могут получиться в результате, от которых будут освобождены граждане, эта сумма превышает 150 млрд рублей», — отметил Макаров.

Госдума на пленарном заседании 21 декабря приняла в третьем чтении закон с поправками в Налоговый кодекс, одна из которых вводит в РФ так называемую «налоговую амнистию». С 1 января 2018 года гражданам РФ разрешено не уплачивать долги по налогам, которые образовались на начало 2015 года. Такие долги будут признаны безнадежными и списаны.

Провести налоговую амнистию поручил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции с журналистами 14 декабря.

Списываются долги и для индивидуальных предпринимателей: им не придется уплачивать долги по страховым взносам, которые зафиксированы за ними на 1 января 2017 года.

Кроме того, депутаты также проголосовали за льготы по земельному налогу для пенсионеров. Так, с участка площадью шесть соток пенсионеру больше не придется уплачивать налог. Льгота действует и в случае, если площадь земли в собственности пенсионера больше. В таком случае налог уплачивается только на квадратные метры, превышающие обозначенные законом шесть соток.