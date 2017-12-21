Калуга, 21 декабря, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Победителем XIV Общероссийского конкурса «Энергия молодости — 2017», организуемого Ассоциацией по развитию международных проектов и исследований в области энергетики «Глобальная энергия», стал ученый из Калуги, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Kif.ras.ru Молодой калужский ученый Евгений Баскаков с наградой

Престижной премией была отмечена работа Евгения Баскакова «Поиск оптимальной конструкции тонкопленочного термоэлектрического генератора на основе SmS». Молодой ученый является сотрудником Лаборатории космического материаловедения ИА РАН.

Баскаков окончил филиал МГТУ им. Баумана и в период обучения в университете занимался наукой. В 2014 году молодой ученый был отмечен областной стипендией имени А.Л. Чижевского за достижения в исследовании высокочастотных магнитных пленок.

Отметим, что конкурс проводится для молодых ученых, аспирантов и студентов. Основной задачей конкурса является повышение интереса молодежи в области энергетики.

Конкурс «Энергия молодости» проходит анонимно. Эксперты оценивают работу автора, не зная имени конкурсанта, по нескольким показателям, среди которых её актуальность, новизна и социальная значимость.