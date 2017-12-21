Калуга, 21 декабря, 2017, 13:22 — ИА Регнум. В Калужской области за 11 месяцев 2017 года выявлено 273 новых случая заражения ВИЧ. Всего в регионе проживают 3103 пациента с ВИЧ, сообщает 21 декабря корреспондент ИА REGNUM по материал заседание координационного совета при правительстве области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

«Территориями риска» по заражению инфекцией по-прежнему остаются Обнинск, Боровский, Жуковский, Думиничский и Малоярославецкий районы. Причём отдельную забоченность специалистов вызывает рост заболеваемости ВИЧ среди сельского населения в возрасте от 30 лет. Руководителям муниципалитетов поручено в кратчайшие сроки увеличить охват жителей обследованиями, особенно в тех районах, где показатели заболеваемости выше среднеобластного.

Как сообщили на заседании, в области по-прежнему превалирует половой путь передачи ВИЧ (61,6% случаев). За 11 месяцев 2017 года антиретровирусная терапия была назначена 52,3% пациентов с ВИЧ (включая 35 детей), что на 6% больше, чем в других регионах Российской Федерации. Уровень диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов в Калужской области на 17% выше, чем в России. Данные показатели являются сдерживающими факторами распространения ВИЧ — инфекции.

Также были проанализированы случаи потенциальной опасности заражения ВИЧ при оказании медицинской помощи. За восемь лет были зафиксированы 82 травмы у медработников, оказывавших помощь ВИЧ-инфицированным пациентам. В большинстве они произошли в результате нарушения техники безопасности при медицинских манипуляциях. Все пострадавшие прошли постконтактную профилактику антиретровирусными препаратами.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России проживают 924 тыс. 608 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. За 10 месяцев 2017 года вновь выявлено 79 тыс. случаев заболевания, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По числу заболевших лидируют Кемеровская (174,5 новых случаев заражения на 100 тыс. населения), Иркутская, Свердловская и Владимирская области. В октябре 2016 года распоряжением правительства РФ была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России.