Южная Корея предупредила КНДР о войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 декабря, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Восьмой раунд: Россия, Иран и Турция обсуждают сирийский вопрос;
- Предупреждение или наступление: Южная Корея открыла огонь по КНДР;
- Киев провоцирует: Порошенко обвинён в срыве Минских договорённостей;
- Россия в приоритете: Британская разведка рассчитывает на каналы связи с Москвой;
- Поддержка семей с детьми: приняты законы о выплатах на первенца и продлении программы маткапитала.