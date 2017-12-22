Москва, 22 декабря, 2017, 17:40 — ИА Регнум. 19 декабря 2017 года в Российской Государственной Детской Библиотеке состоялась пресс-презентация уникального проекта «КиноДетство.рф. Платформа равных возможностей». Проект познакомит детей из разных регионов с различными видами искусства, объединив литературу, игровое кино и мультипликацию. Основными задачами проекта являются: создание сети детских киноклубов по всей стране; объединение кинотеатров и библиотек в единое творческое пространство для детей; помощь малым городам России в организации интересного, креативного и полезного семейного досуга.

Цитата из м/ф «Фильм, фильм, фильм». реж. Фёдор Хитрук. 1968. СССР Съёмочный процесс

На презентации были показаны фрагменты новых мультфильмов, игровых фильмов для детей и классических советских лент; была представлена команда проекта и осуществлен видеомост с представителями муниципальных киноплощадок из Курской, Брянской, Липецкой, Челябинской, Воронежской, Ижевской, Владимирской, Калужской областей, Краснодарского края. Они выразили благодарность организаторам проекта и готовность поддержать позитивную, нужную инициативу.

В рамках проекта состоится конкурс «КиноЛетопись. Дети», для участия в котором приглашаются дети от 7 до 16 лет; мастер-классы, вебинары и творческие встречи с российскими кинематографистами; показы новых отечественных игровых и анимационных фильмов для детей: знакомство юных зрителей с отечественной киноклассикой, в том числе с экранизациями произведений, включенных в школьную программу.

Проект «Кинодетство.рф. Платформа равных возможностей» стартует 15 января 2018 года и реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.