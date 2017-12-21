Ярославль, 21 декабря, 2017, 12:56 — ИА Регнум. 21 декабря на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты заслушали информацию регионального правительства по ситуации с ТСЖ и ЖСК, чьи счета находились в проблемном банке «ВВБ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Виктор Волончунас

Напомним, несколько дней назад на заседании облдумы заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко пояснил, что сейчас областные власти только выясняют масштаб бедствия и попросил депутатов дать время для сбора и подготовки этих данных. Впрочем, он все же сказал, что всего в банке «ВВБ» имели счета около тысячи ТСЖ и ЖСК.

Спустя несколько дней ясности не прибавилось.

«Мы сделали запросы в органы местного самоуправления. Все-таки основные территории, где работал банк «ВВБ» — это Рыбинск и Ярославль, но пока информации от местных властей о каких-то проблемных ситуациях не поступило. В Рыбинске нам сказали, что фактически к ним никаких серьезных обращений не было, Ярославль — что было одно по зависшим платежам. От ресурсников никаких вопросов, связанных с некими проблемами при проведении коммунальных платежей, в департаменте тоже нет», — пояснил директор регионального департамента ЖКХ Андрей Лукашов.

При этом он назвал ситуацию «очень сложной», так как банк «ВВБ» был удобным для тех организаций, которые имеют небольшие обороты, и многие ТСЖ и ЖСК имели там свои счета.

«Общее количество средств, зависших на счетах, тоже сейчас уточняется, Центробанк и временная администрация банка не может пока на этот вопрос ответить, у них свои заботы, поэтому в целом требуется дополнительное время для того, чтобы получить конкретные цифры», — сказал Андрей Лукашов.

Он также заверил депутатов, что никакого коллапса ситуация в банком «ВВБ» не вызовет:

«Мы с ресурсниками проговорили этот вопрос и пришли к соглашению, что произошедшее с «ВВБ» относится к форс-мажорной ситуации, и в этот период времени они не будут начислять штрафы и пени для ТСЖ и ЖСК, будут терпеливо ждать, пока проблема не разрешится. Совершенно понятно, что ТСЖ и ЖСК должны до нового года направить свои счета и потоки в другие банки. Я думаю, что эта ситуация локализуется в пределах одного месяца. Если говорить о доле ТСЖ и ЖСК в общем балансе, то она не превышает 5% от общего объема расчетов, которые ведутся по счетам за ЖКХ. Пока только такая информация есть в нашем распоряжении», — пояснил Андрей Лукашов.

На это депутат Александр Воробьев напомнил, что губернатору было направлено письмо от представителей пострадавших ТСЖ и ЖСК, а также обозначил еще одну проблему: деньги на счетах банка «ВВБ» зависли и у садоводов.

«К нам уже обращаются представители садоводческих товариществ. Сейчас они не могут оплатить электричество, налоги, госпошлину, выдать зарплату, и так будет до конца дачного сезона. Правительство в курсе этой ситуации?», — спросил депутат, однако внятного ответа так и не получил.

К счастью, относительную ясность хотя бы в вопрос с ТСЖ внес экс-мэр Ярославля, депутат областной думы Виктор Волончунас.

«Да, действительно, обращение от ТСЖ поступило в адрес губернатора и параллельно в наш адрес. Ситуация такая: 12 декабря в отношении банка «ВВБ» Центробанком назначена временная администрация. По закону все операции, происходившие до этого дня, должны быть остановлены. Центробанком дано подтверждение о том, что 108 ТСЖ «подвисли» на объем 10,7 млн рублей. Кроме этого, на 9,7 млн рублей получилась задержанная кредиторка. То есть в целом речь идет о 21 млн рублей только по юрлицам ТСЖ. По тем ТСЖ, которые обратились к нам, я сделал анализ: из 108 ТСЖ обороты от 0 до 10 тысяч рублей имели 47, от 11 тысяч до 100 тысяч рублей — 25 ТСЖ, 19 ТСЖ — с объемом 100−200 тысяч рублей», — привел цифры Виктор Волончунас.

Только три ТСЖ имеют счета свыше полумиллиона рублей: ТСЖ «Братский» (553 тыс рублей), ТСЖ «Химпромострой (756 тыс рублей), ТСЖ «Труд 7» (1 млн 717 тыс. рублей). Остальные 14 ТСЖ находятся в категории от 200 до 500 тысяч рублей.

«То есть в целом у половины ТСЖ имелись на счетах до 10 тысяч рублей. В течение трех месяцев ЦБ будет решать вопрос о санации или дальнейшим действия по этому банку и будут решаться проблемы с юрлицами. Под контролем банка это делается, временная администрация отчитывается ежедневно перед ЦБ, и мы будем контроль держать», — сказал Виктор Волончунас.

Надо отметить, что все приведенные цифры касались только 108 ТСЖ. Между тем, напомним, по словам Виталия Ткаченко, всего счета в банке ВВБ были примерно у тысячи ТСЖ и ЖСК. Теперь, как выясняется, к ним добавились садоводческие товарищества.