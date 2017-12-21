Экс-мэр Ярославля выполнил работу за региональное правительство
Ярославль, 21 декабря, 2017, 12:56 — ИА Регнум. 21 декабря на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты заслушали информацию регионального правительства по ситуации с ТСЖ и ЖСК, чьи счета находились в проблемном банке «ВВБ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, несколько дней назад на заседании облдумы заместитель председателя регионального правительства Виталий Ткаченко пояснил, что сейчас областные власти только выясняют масштаб бедствия и попросил депутатов дать время для сбора и подготовки этих данных. Впрочем, он все же сказал, что всего в банке «ВВБ» имели счета около тысячи ТСЖ и ЖСК.
Спустя несколько дней ясности не прибавилось.
«Мы сделали запросы в органы местного самоуправления. Все-таки основные территории, где работал банк «ВВБ» — это Рыбинск и Ярославль, но пока информации от местных властей о каких-то проблемных ситуациях не поступило. В Рыбинске нам сказали, что фактически к ним никаких серьезных обращений не было, Ярославль — что было одно по зависшим платежам. От ресурсников никаких вопросов, связанных с некими проблемами при проведении коммунальных платежей, в департаменте тоже нет», — пояснил директор регионального департамента ЖКХ Андрей Лукашов.
При этом он назвал ситуацию «очень сложной», так как банк «ВВБ» был удобным для тех организаций, которые имеют небольшие обороты, и многие ТСЖ и ЖСК имели там свои счета.
«Общее количество средств, зависших на счетах, тоже сейчас уточняется, Центробанк и временная администрация банка не может пока на этот вопрос ответить, у них свои заботы, поэтому в целом требуется дополнительное время для того, чтобы получить конкретные цифры», — сказал Андрей Лукашов.
Он также заверил депутатов, что никакого коллапса ситуация в банком «ВВБ» не вызовет:
«Мы с ресурсниками проговорили этот вопрос и пришли к соглашению, что произошедшее с «ВВБ» относится к форс-мажорной ситуации, и в этот период времени они не будут начислять штрафы и пени для ТСЖ и ЖСК, будут терпеливо ждать, пока проблема не разрешится. Совершенно понятно, что ТСЖ и ЖСК должны до нового года направить свои счета и потоки в другие банки. Я думаю, что эта ситуация локализуется в пределах одного месяца. Если говорить о доле ТСЖ и ЖСК в общем балансе, то она не превышает 5% от общего объема расчетов, которые ведутся по счетам за ЖКХ. Пока только такая информация есть в нашем распоряжении», — пояснил Андрей Лукашов.
На это депутат Александр Воробьев напомнил, что губернатору было направлено письмо от представителей пострадавших ТСЖ и ЖСК, а также обозначил еще одну проблему: деньги на счетах банка «ВВБ» зависли и у садоводов.
«К нам уже обращаются представители садоводческих товариществ. Сейчас они не могут оплатить электричество, налоги, госпошлину, выдать зарплату, и так будет до конца дачного сезона. Правительство в курсе этой ситуации?», — спросил депутат, однако внятного ответа так и не получил.
К счастью, относительную ясность хотя бы в вопрос с ТСЖ внес экс-мэр Ярославля, депутат областной думы Виктор Волончунас.
«Да, действительно, обращение от ТСЖ поступило в адрес губернатора и параллельно в наш адрес. Ситуация такая: 12 декабря в отношении банка «ВВБ» Центробанком назначена временная администрация. По закону все операции, происходившие до этого дня, должны быть остановлены. Центробанком дано подтверждение о том, что 108 ТСЖ «подвисли» на объем 10,7 млн рублей. Кроме этого, на 9,7 млн рублей получилась задержанная кредиторка. То есть в целом речь идет о 21 млн рублей только по юрлицам ТСЖ. По тем ТСЖ, которые обратились к нам, я сделал анализ: из 108 ТСЖ обороты от 0 до 10 тысяч рублей имели 47, от 11 тысяч до 100 тысяч рублей — 25 ТСЖ, 19 ТСЖ — с объемом 100−200 тысяч рублей», — привел цифры Виктор Волончунас.
Только три ТСЖ имеют счета свыше полумиллиона рублей: ТСЖ «Братский» (553 тыс рублей), ТСЖ «Химпромострой (756 тыс рублей), ТСЖ «Труд 7» (1 млн 717 тыс. рублей). Остальные 14 ТСЖ находятся в категории от 200 до 500 тысяч рублей.
«То есть в целом у половины ТСЖ имелись на счетах до 10 тысяч рублей. В течение трех месяцев ЦБ будет решать вопрос о санации или дальнейшим действия по этому банку и будут решаться проблемы с юрлицами. Под контролем банка это делается, временная администрация отчитывается ежедневно перед ЦБ, и мы будем контроль держать», — сказал Виктор Волончунас.
Надо отметить, что все приведенные цифры касались только 108 ТСЖ. Между тем, напомним, по словам Виталия Ткаченко, всего счета в банке ВВБ были примерно у тысячи ТСЖ и ЖСК. Теперь, как выясняется, к ним добавились садоводческие товарищества.