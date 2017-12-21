Чебоксары, 21 декабря, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Чувашии резко возрастут штрафные санкции за нарушение правил поведения на воде. Речь, в частности, идёт о таких видах нарушений, как купание в пьяном виде, плавание в запрещённых местах или на неприспособленных для этого предметах, прыжках в воду. Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров пояснил, что несмотря на снижение трагических случаев на воде, данный вопрос «остаётся актуальным». Соответствующий проект закона одобрен сегодня, 21 декабря, на заседании Госсовета республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Чебоксарах

Согласно документу, штрафы для жителей возрастут с нынешних 100−500 рублей до 4 тыс. рублей в зависимости от вида нарушения. В частности, штраф в размере 1 тыс. рублей установлен за купание в состоянии алкогольного опьянения, за прыжки в воду с катеров, лодок, причалов и плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других предметах, не приспособленных для этого. Речь идёт, прежде всего, о пляжах, местах туризма, спорта и массового отдыха населения. Кроме того, 1 тыс. рублей штрафа предусмотрено за пробивание лунок для рыбной ловли и других целей на ледовой переправе. За повторное совершение данных административных правонарушений штраф возрастёт до 3 тыс. рублей.

Что касается катания на гидроциклах, водных лыжах или аналогичных средствах, то за приближение ближе чем на 100 метров к купающимся, границам заплыва у пляжей и спортивным судам (академической лодке, байдарке, каноэ, парусным судам), а также к гидротехническим сооружениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3 тыс. рублей, на должностных лиц — 5 тыс. рублей, а на юридических лиц — 10 тыс. рублей. За повторное нарушение будет наложен штраф в размере 4 тыс. рублей на граждан, 10 тыс. рублей — на должностных лиц, 30 тыс. рублей — на юрлиц.

Глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров пояснил, что хотя с 2011 года число несчастных случаев на воде «идёт в сторону уменьшения, но это не повод для самоуспокоения», так как «вопрос обеспечения безопасности на воде остаётся актуальным». Если в 2011 году утонул 71 человек, то в этом году 37.

«Но при этом за 11 лет на потеряли 377 человек. Из них 45 детей, 332 взрослых, из них 274 в нетрезвом состоянии. Если на пожарах в основном гибнут люди, ведущие асоциальный образ жизни, то на воде гибнут люди в основном молодые, энергичные, здоровые, активные. Единственное — пренебрегают мерами безопасности», — сказал глава ведомства.

По его словам, полиция составила 2884 протокола об административных правонарушениях, совершённых в акватории водных объектов. В том числе 467 — за мелкое хулиганство, 339 — за распитие спиртных напитков, 1674 — за появление в состоянии алкогольного опьянения, 41 привлечён к ответственности за нарушение правил плавания.

Председатель ГКЧС Чувашии отметил, что в других регионах ужесточают санкции за нарушения правил поведения на воде. В частности, в Воронеже — до 20 тыс. рублей, Татарии — до 40 тыс. рублей, Волгограде — до 50 тыс. рублей.