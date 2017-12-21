Москва, 21 декабря, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» проводит сбор новогодних подарков для жителей домов престарелых. Большинство пожилых людей в домах престарелых остаются без внимания в новогодние праздники, отмечают в фонде. А им так не хватает простого тепла и заботы.

Kartinki.me Новый год

Вот уже много лет каждые выходные команды волонтеров фонда «Старость в радость» едут в дома престарелых с праздником и концертом, а еще тысячи писем ежемесячно отправляются от дистанционных внуков их бабушкам по переписке. Ежегодно фонд организует сбор подарков к Новому году для пожилых людей по всей России.

Поддержать инициативу фонда www.starikam.org может каждый. Можно самостоятельно купить подарок и передать его в одну из точек сбора в более чем 30 регионах России, перевести средства благотворительному фонду или выступить в роли Деда Мороз, а письма с просьбами о том или ином подарке накануне отправили тысячи одиноких пожилых людей. Волонтеры фонда и его партнеры, поддержавшие инициативу, ежедневно доставляют небольшие, но такие долгожданные подарки тем, кто сегодня одинок (подробная информация об инициативе — на сайте фонда «Старость в радость».

На данный момент фонд курирует 150 домов-интернатов в 25 регионах России, оплачивает труд примерно 100 культработников и дополнительных помощниц по уходу для самых слабых стариков, покупает медикаменты, подгузники, средства по уходу и т. п. для подшефных домов престарелых и больниц и т. д.

На Новый год в минувшем декабре волонтерами фонда было собрано и передано около 30 тысяч индивидуальных подарков для бабушек и дедушек в регионы.