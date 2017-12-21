Москва, 21 декабря, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В канун Рождества установились стабильно высокие цены на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Фьючерсный контракт на сорт марки Brent с поставкой в январе 2018 года 21 декабря торгуется на уровне $64,57 за баррель.

По мнению эксперта, позитив на рынке чёрного золота отчасти уравновешивает ситуацию с дефицитом валютной ликвидности в банковской системе России, возникшим на фоне рекордных за два года выплат по внешнему долгу.

«На конец декабря валютные резервы банковской системы РФ оказались меньше обязательств банков перед клиентами. Подушка безопасности, составлявшая 13 млрд долларов в начале года, полностью израсходована», — отметил Дядин.

Чтобы покрыть отток капитала, банки третий месяц подряд распространяют еврооблигации. Дефицит валютной ликвидности способствует повышению её стоимости на рынке.

«На фоне усугубившейся ситуации с валютной ликвидностью до конца предпраздничной недели, вероятнее всего, можно будет увидеть ослабление национальной валюты до уровня 59 рублей за доллар США», — считает эксперт.

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