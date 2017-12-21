Симферополь, 21 декабря, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Крымские журналисты выступили с открытым обращением к депутатам Госдумы РФ по поводу освобождения человека, ранее осужденного за убийство их коллеги, от уголовной ответственности за совершенное преступление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил крымский политический обозреватель Николай Филиппов.

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«В силу недостатка юридической грамотности происшедшее у нас не укладывается в голове. Поэтому мы вынуждены публично обратиться к представителям высшего законодательного органа страны — депутатам Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой разъяснить, как такое возможно», — пояснил Николай Филиппов.

Трагедия произошла 19 августа 2015 года. Убийца подошёл к возвращавшемуся с работы корреспонденту «Крымской правды» Алексею Ермолину и, согласно показаниям свидетелей, начал его избивать. После сильного удара в голову Ермолин упал, а свидетели услышали «громкий звук, похожий на звук лопнувшего арбуза».

Экспертиза установила, что «смерть Ермолина А. С. наступила 20.08.2015 г. в 13 часов 50 минут в отделении нейрореанимации ГБУЗ РК «РКБ им. Семашко» от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отёком-сдавливанием, дислокацией головного мозга». Кроме этого, судмедэксперты обнаружили разрыв селезёнки, вероятно, случившийся в результате удара ногой, «так как способ причинения этого повреждения соответствует судебно-медицинскому механизму травмы», и отметили, что «угрожающие жизни клинические признаки у гр-на Ермолина А. С. со временем непременно бы развились, но были прерваны наступлением смерти от черепно-мозговой травмы».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов выразил соболезнования родным и близким Алексея, а также коллективу газеты.

«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о безвременной кончине журналиста газеты «Крымская правда» Алексея Сергеевича Ермолина. В Крыму знали Алексея Ермолина как автора многих замечательных материалов, настоящего патриота, как скромного, доброго и отзывчивого человека. Алексей Сергеевич оставил о себе светлую память».

По словам Николая Филиппова, искать подозреваемого в убийстве долго не пришлось: он был задержан 21 августа.

«А вот суду после семимесячного предварительного следствия потребовалось две судебно-медицинские экспертизы и около 20 заседаний, с учётом отмен и переносов, чтобы вынести первый приговор — через год и три месяца после убийства. В ходе рассмотрения дело было переквалифицировано по инициативе прокурора, статьи УК в обвинении заменены более «лёгкими». Тем не менее убивший Алексея гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорён к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы с принудительным наблюдением и лечением у психиатра по месту отбывания наказания — в колонии общего режима», — отметил Филиппов.

Однако, оказалось, что это — далеко не конец истории. В дальнейшем суд почему-то отменил по сроку давности обвинения в убийстве, оставив преступнику приговор за нанесение тяжких телесных.

После подачи апелляции Центральный районный суд города Симферополя вновь рассмотрел дело. Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Ему было назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с исчислением начала срока наказания с момента оглашения приговора — 4 июля 2017 года.

А позже Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам Республики Крым постановила:

«Освободить Лобачёва А. С. от назначенного по ч.1 ст. 109 УК РФ наказания на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Назначить Лобачёву А. С. наказание по ч.1 ст. 111 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

То есть коллегия сочла доказанным, что подсудимый «предвидел и желал наступления вреда здоровью потерпевшего», а также «нанесение им двух ударов в область туловища и головы потерпевшего», но не усмотрела в предыдущем решении суда «нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора по иным основаниям», и сочла апелляционную жалобу адвоката подсудимого Наримана Абдурешитова не подлежащей удовлетворению.

«Но почему в итоге приговор всё же изменён, нам непонятно. И уж тем более нам непонятно, почему наказание в итоге назначено за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего утрату трудоспособности, а смерть Алексея вообще предлагается забыть, поскольку, пока заседали, уже и срок давности вышел. Тут невольно вспоминается фраза, обронённая одной из секретарш, когда в очередной раз после трёхчасового ожидания в суде матери потерпевшего и свидетелям сообщали, что заседание не состоится: «Можете жаловаться куда угодно, только смысла нет. Суды у нас независимы, мы ни перед кем не отчитываемся», — пояснил крымский журналист.

По его словам, местные журналисты не считают себя вправе оценивать, а тем более критиковать работу судей, но по роду профессиональной деятельности они могут и должны задавать вопросы.

«Поэтому мы обращаемся ко всем нашим законодателям — депутатам Государственной думы Российской Федерации с простым и наивным вопросом: это с уголовным законодательством у нас не всё в порядке или с существующей практикой его применения в республике? Что и как требуется изменить, чтобы зло не оставалось безнаказанным? Мы уверены, что ответ на этот вопрос нужен не только нам, но и всем гражданам России, живущим и работающим в Крыму. В том числе — в органах, осуществляющих правосудие», — подчеркнул Николай Филиппов.