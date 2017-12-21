Москва, 21 декабря, 2017, 13:54 — ИА Регнум. В Москве восстанавливают старинный особняк Елисеевых-Миндовских в Замоскворецком районе. Как заявил владелец усадьбы Александр Сытин, процесс реставрации памятника деревянного зодчества 18−19 века полностью контролируется представителями департаментом культурного наследия столицы. Пока дом находится в аварийном состоянии и больше напоминает руины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уцелевший фрагмент декора усадьбы

«Сначала меня ужаснуло состояние здания, но изначально это был жилой купеческий дом. Я искал себе дом, чтобы в нём жить. Ведь это памятник архитектуры купеческой Москвы конца 19 века-начала 20 века. Считаю, что сохранение объектов культурного наследия является первоочередной ролью, чтобы что-то оставить после себя», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новый владелец усадьбы Александр Сытин

Первыми владельцами усадьбы были потомственные дворяне Петровские. Позже здание перешло к одному из братьев Елисеевых — знаменитых купцов из Санкт-Петербурга. Третьим владельцем особняка стал меценат Иван Миндовский.

«Очень интересный человек, крупнейший фабрикант, благотворитель. Именно ему принадлежал известнейший дом на Поварской улице, и, как это ни странно, здесь, не в центре тогдашней Москвы, ему принадлежал этот деревянный дом», — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Емельянов

При Медовском дом перестроили — появился лепнинный декор фасада, оранжерея, стеклянный купол и фонтан.

«В то время действовало уложение царя «Об устройстве российских городов», и были типовые проекты, по которым строились фасады, рекомендованные для строительства в российских городах. Изначально после пожара дом был построен по типовому проекту, но потом перешёл меценату Медовскому, и был заказан новый лепнинный декор фасада, очень красивый. Также сохранился резной дубовый кабинет, его тоже отправили на реставрацию», — подчеркнул Александр Сытин.

Во времена Советского союза усадьбу обложили кирпичом. Сначала здесь находился детский сад, затем редакция журнала «Советский экран». Позже бывший купеческий дом стал местом съёмок знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны», тут располагался кабинет Мюллера.

Когда именно закончится реставрация, пока сказать сложно. Проведённые микологические исследования показывают, что деревянные конструкции поразил белый гриб, оказывающий вредное влияние на древесину. На данный момент в здании ведут работы по переделке деревянных конструкций, так как дерево имеет высокую влажность и его необходимо просушить. После этого перейдут к восстановлению лепнины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к реставрации объектов культурного наследия нужно применять более строгие требования, считают эксперты. Так, ремонт памятников архитектуры в столице часто проводится поверхностно и с нарушением законодательных норм.

Дарья Антонова ИА REGNUM Усадьба на Большой Ордынке сейчас

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