Казань, 21 декабря, 2017, 11:33 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарии на сессии 21 декабря 2017 года единогласно утвердили на должность министра образования и науки РТ своего коллегу Рафиса Бурганова, который сменил на этом посту Энгеля Фаттахова. Последний покинул пост в связи с назначением его исполняющим обязанности главы исполкома Актанышского района, из которого он ранее и перешёл в министерское кресло. Неофициально кадровую рокировку связывают с языковым вопросом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) jarmoluk Шахматы

О назначении нового образовательного министра в республике стало известно 4 декабря 2017 года. Глава Татарии издал соответствующий указ, которым на эту должность в качестве исполняющего обязанности до согласования с Госсоветом РТ был назначен Рафис Бурганов. На тот момент последний являлся депутатом Госсовета РТ.

«Рафис Тимерханович обладает высокими организаторскими способностями, реализация которых идет во благо Республики Татарстан. Рафис Тимерханович — человек принципиальный, способный оперативно и взвешенно принимать эффективные решения», — отметил премьер-министр РТ Алексей Песошин, вынося кандидатуру на голосование, добавив, что депутат Бурганов не сразу согласился занять эту «расстрельную» должность.

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Напомним, новый министр имеет два диплома по специальностям «инженер-механик» и «экономист», а также является кандидатом экономических наук. Министерскую должность Рафис Бурганов занимает не в первый раз. С 2010 по 2014 годы он был министром по делам молодёжи, спорту и туризму региона. А до этого пять лет (с 2005 по 2010 года) работал первым заместителем и главой исполкома Казани.

Напомним, осенью 2017 года в Татарии прошли прокурорские проверки школ региона по вопросу соблюдения прав граждан при изучении родных и государственных языков. В результате них были выявлены массовые нарушения прав, а также уменьшение количества часов на русский язык относительно утверждённых федеральным государственным стандартом. После того как татарский язык в качестве родного и государственного был закреплён на уровне факультатива порядка 115 тыс. родителей школьников выбрали вместо ранее обязательного татарского русский язык. При этом от родителей неоднократно выражалось недовольство качеством преподавания татарского языка.

В рамках ежегодного послания главы Татарии Рустама Минниханова, с которым он выступил 21 сентября 2017 года, прозвучала критика в адрес министерства образования и науки региона с уточнением, что неоднократно давались поручения при изучении языков делать упор на коммуникативные навыки. Тогда же Минниханов признал обоснованными претензии жителей к качеству преподавания.

После этого слухи о предстоящей отставке Энгеля Фаттахова стали активно муссироваться казанскими СМИ.

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