Ярославль, 21 декабря, 2017, 11:31 — ИА Регнум. 21 декабря Ярославская областная дума приняла в двух чтениях законопроект о передаче полномочий в сфере рекламы от местного самоуправления региону. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наружная реклама в Ярославле

Региональные власти заверили депутатов, что местные власти не возражают против этого. Доходы от размещения наружной рекламы будут по-прежнему поступать в местные бюджеты.

«Муниципальные бюджеты получат дополнительные поступления в доходную часть, которые вырастут с 45 млн рублей до 90−100 млн рублей в следующем году», — сказал депутатам зампредседателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Между тем, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в мэрии Ярославля, только поступления в бюджет города от размещения наружной рекламы в 2017 году составляют 74,3 млн руб.

Для того, чтобы регулировать рекламный бизнес, правительство Ярославской области планирует создать собственную структуру с численностью 20 человек. На это из областного бюджета будет потрачено 19,7 млн рублей, которые пока не заложены в бюджете области.

«То есть областной бюджет получит 20 млн рублей расходов, а деньги будут оставаться в местных бюджетах», — удивился депутат Эльхан Мардалиев.

Депутат Сергей Балабаев усомнился, что 20 человек в правительстве области справятся с объемом работы, так как сейчас эти функции выполняют 36 человек в местных органах власти.

А руководитель фракции КПРФ Александр Воробьев предположил, что региональные власти хотят забрать контроль над всей наружной рекламой в преддверии выборов в Ярославскую областную думу.

Региональные власти пообещали навести порядок в сфере наружной рекламы и создать около 400−500 новых мест для наружной рекламы, в том числе вдоль федеральной трассы М-8. Как считает зампредседателя правительства Роман Колесов, это пойдет на пользу как самому рекламному рынку, так и местной власти.

Прокуратура, ранее опротестовавшая закон о передаче полномочий по благоустройству, не высказала замечаний к аналогичному проекту в сфере рекламы. Закон был принят и должен начать действовать в 2018 году.