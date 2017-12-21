Великий Новгород, 21 декабря, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Во время «Ганзейской недели» в Великом Новгороде в мае 2018 года состоится показ лучших ганзейских костюмов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Великого Новгорода, сейчас объявлен конкурс, заявки принимаются до 1 апреля 2018 года.

Ольга Ларина ИА REGNUM Новгородские чиновники в ганзейских костюмах на «Ганзейской неделе-2017»

«Одна из самых прочных ганзейских традиций — надевать на праздник средневековые костюмы. По улицам ганзейских городов разгуливают купцы и бояре, ремесленники и музыканты, рыцари и торговцы — всё это создаёт неповторимую атмосферу эпохи средневековья, когда сложилась и процветала знаменитая Ганза», — пояснили в мэрии.

Ожидается, что итоги конкурса подведут в апреле 2018 года, а 19 мая 2018 года в Великом Новгороде состоится показ костюмов. Помимо этого, в городе будет определён лучший ганзейский номер, а также лучший ведущий «Ганзейской недели».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великий Новгород — крупнейший торговый партнёр средневековой Ганзы и член Ганзейского союза Нового времени — ежегодно в мае отмечает Международный день Ганзы «Большим ганзейским путешествием». В мае 2017 года в городе провели «Ганзейскую неделю», после её успеха решено сделать это событие ежегодным: в 2018 году она пройдёт с 14 по 20 мая. Гостей праздника ожидает путешествие в средневековье, костюмированные представления, ярмарки с угощением, мастер-классы, интерактивные игры и конкурсы.

Отметим, что новгородский проект «Ганзейская неделя» вошёл в число лучших практик России в рамках Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов, которое проводит Агентство стратегических инициатив. Жюри конкурса предлагает тиражировать «проведение ярких событийных мероприятий, в содержательную основу которого легли исторические и культурные традиции регионов», на примере новгородского проекта «Ганзейская неделя», Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь» (Мурманская область), Международного форума-фестиваля «Гастрономические дороги Великого Шелкового пути. Путешествие за вкусом» (Астраханская область).