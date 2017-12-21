Киев, 21 декабря, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Европейская комиссия пока что не намерена отменять безвизовый режим Украины с Евросоюзом, однако Киев должен помнить о своих обязательствах и ответственности, заявил 21 декабря еврокомиссар Димитрис Аврамопулос, отвечающий за миграцию и внутренние дела в ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

«Сегодня речь не идет об отмене безвизового режима или предложении это сделать. Но сохранение безвизового режима предусматривает ответственность, и это очевидно как для граждан, так и для соответствующих органов власти», — приводит слова европейского чиновника «Радио Свобода».

По словам Аврамопулоса, Украине нужна дальнейшая работа, чтобы реформы продолжали приносить конкретные результаты.

«Украина… также должна прибегнуть к немедленным действиям, чтобы удержать те антикоррупционные меры, которые были внедрены с предыдущими реформами, и обеспечить их дальнейший прогресс», — отметил он.

Вместе с тем политический аналитик Артем Никифоров в эфире радио «Голос Столицы» заявил, что отчет содержит фактический намек Украине на то, что украинцы, скорее всего, злоупотребляют своим правом на «безвиз», что нарушает миграционную политику и миграционные правила ЕС.

«Вот смотрите: безвиз был введен в июне. В рамках безвиза так называемого это право на краткосрочные путешествия, есть возможность находиться до 90 дней в течение 180. Это говорит о том, что определенное количество украинцев в июне или в июле, или в августе, поехав в страны Европы, видимо, там и осталось. Это создает определенную проблему для миграционной политики стран ЕС. Это требование в контексте того, что Украина не контролирует своих граждан, нарушающих правила пребывания на территории ЕС», — подчеркнул Никифоров.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что из-за данного отчета президент Порошенко Порошенко «действительно серьезно напрягся».

«ЕС публично заявил, что вопрос «безвиза» для Украины находится под угрозой из-за невыполнения ряда важных критериев. А ведь именно на теме «безвиза», как одного из якобы одного из главных своих достижений, Порошенко намерен строить свою избирательную кампанию», — напоминает эксперт.

«Список критики впечатляет. И из Украины идет крупнейший поток наркотрафика в ЕС. И Украина поставщик нелегальных табачных изделий и оружия в ЕС. И Украина не борется с коррупцией», — продолжает он.

В итоге Корнейчук делает вывод, что на повестке дня не стоят вопросы потенциального членства в ЕС или выделения Киеву денег от Еврокомиссии — «сейчас Порошенко надо хотя бы сохранить «безвиз», единственное достижение на пути евроинтеграции, которое он может себе хоть как-то приписать».

Ранее эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская заявила, что Европейский союз может приостановить безвизовый режим с Украиной из-за нюансов работы аникоррупционных органов — в частности, из-за того, что Национальное агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) объявило тендер на аудит системы электронного декларирования, «задачей которого является уничтожить систему и избавиться от деклараций».

«Будет провалено то, о чем мы отчитывались перед ЕС за безвизовый режим. И это будет достаточно большой и достаточно скандальный шаг, чтобы дать ЕС возможность говорить о санкциях в отношении Украины, о возможной угрозе приостановления безвизового режима», — отметила Красносельская в эфире телеканала «24».

В свою очередь, 20 декабря глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли также жестко раскритиковал Верховную раду за отсутствие реформ — в частности, выяснилось, что за три года парламент Украины не принял ни одного законопроекта для реформирования транспортной сферы, хотя соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает перенос в украинское законодательство 48 соответствующих директив и регламентов.

«Что касается обязательств, закрепленных Соглашением об ассоциации, то транспорт является одной из самых «массивных» отраслей… К сожалению, до сих пор прогресс был довольно ограниченным, и за три года Верховная рада не приняла ни одного законопроекта для реформирования транспортной сферы», — отметил Мингарелли.

Напомним, что Еврокомиссия 20 декабря опубликовала отчёт о новом механизме приостановки безвизовых режимов, в котором указано, что власти Украины должны предпринять ряд действий для сохранения безвизового режима с ЕС. По мнению Еврокомиссии, в целом Украина выполняет необходимые условия, но на ряд моментов Киев должен обратить пристальное внимание.

Также в этот день представители партии канцлера Германии Ангелы Меркель (ХДС) Норберт Реттген и Эльмар Брок назвали усилия украинской власти в борьбе с коррупцией «крайне недостаточными». Реттген призвал украинского президента Порошенко «определиться, кем глава украинского государства хочет быть: «президентом или олигархом», а Брок отметил «отсутствие у Порошенко прогресса в искоренении коррупции и взяточничества».