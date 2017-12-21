Калуга, 21 декабря, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Калужской области определили величину прожиточного минимума на третий квартал 2017 год, соответствующий документ подписал 20 декабря губернатор региона Анатолий Артамонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В постановлении «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области за третий квартал 2017 года» значение этого показателя в среднем равно 10 028 рублей.

Указано, что для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в области составила 10 806 рублей, для детей в возрасте до 15 лет — 9941 рубль, а для пенсионеров значение показателя ещё ниже — 8428 рублей.

Напомним, согласно данным Росстата, показатель прожиточного минимума в Калужской области близок среднероссийскому значению. В вреднем по РФ для трудоспособного населения величина прожиточного минимума в области составила 11 160 рублей, для детей в возрасте до 15 лет — 10 181 рубль, а для пенсионеров эта величина составила в среднем по стране 8496 рублей.

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