Москва, 21 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Поправки в Налоговый кодекс, предлагающие признать некоторые долги граждан РФ и индивидуальных предпринимателей безнадежными и списать их, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Таким образом, закон фактически объявляет проведение в стране налоговой амнистии. Поручение простить долги по налогам гражданам и ИП ранее дал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря. Так как депутаты Госдумы не рассматривали подобные инициативы ранее, профильному комитету Госдумы по бюджету и налогам пришлось включить предложение в качестве поправки в другой налоговый закон — о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний. Так, депутаты смогли успеть принять необходимые поправки в Налоговый кодекс, чтобы они вступили в силу с 2018 года.

Таким образом, с 1 января 2018 года долги граждан по имущественным налогам, скопившиеся на 2015 год, будут признаны безнадежными и списаны. Граждане будут освобождены от обязательства их уплачивать.

«При этом здесь есть одно исключение: она не будет касаться налога на добычу полезных ископаемых, акцизов, а также налогов, уплаченных в связи с пересечением товарами государственной границы. Понятно, что это не относится к тем, кто ведёт высокодоходные виды деятельности», — пояснил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Индивидуальным предпринимателям в свою очередь простят задолженность по страховым взносам, которая образовалась на 1 января 2017 года. Как отмечал ранее Андрей Макаров, нововведение в первую очередь коснется тех предпринимателей, которые зарегистрировались как ИП, но так и не начали свою деятельность.

«Например, кто-то зарегистрировал ИП, а начать бизнес не смог. Но страховые платежи надо платить было в размере одного МРОТ в связи с фактом регистрации. А если ты не подавал еще и отчетность, то начислялся штраф в размере семи МРОТ. Получается, что люди должны заплатить очень серьезные штрафные санкции, и если такую норму не принять сейчас, то с нового года мы получили бы достаточно большое количество исков, когда описывалось бы имущество граждан, квартиры, машины и тому подобное, чтобы взыскать долги с граждан», — объяснял Макаров.

Между тем, согласно закону, окончательное решение о том, какие долги признавать безнадежными и списывать их, будет принимать налоговый орган по месту жительства граждан РФ.