Красноярск, 21 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Подходит к концу 2017 год, объявленный в России Годом экологии. И в завершение Года экологии учёные обнародовали информацию, что воздух над Сибирью бывает чистым только летом.

alektra Тайга

Данные по загрязнению воздуха над Сибирской тайгой аэрозольными частицами и углеродными выбросами представил международный коллектив учёных. Измерения были выполнены на 300-метровой мачте Zotto, расположенной в центральной Сибири, в период с 2010 по 2014 год. Как сообщает сегодня, 21 декабря, издание СО РАН «Наука в Сибири», исследования, опубликованные в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, показали, что большую часть года в атмосфере над удаленной от жилых мест тайгой присутствуют следы как промышленных, так и природных выбросов.

Специальную мачту установили в 2006 году в малонаселенной местности посреди хвойной тайги, на расстоянии более 600 км от города Красноярска. По словам специалистов, её удаленность от промышленных и жилых центров позволяет исследовать вклад таёжных экосистем в глобальный цикл углерода. Также учёные могут оценить, как загрязняющие воздух вещества распространяются над территорией Сибири.

Согласно данным пятилетнего мониторинга загрязнения воздуха аэрозольными частицами и угарным газом, большую часть года даже в труднодоступных районах Сибири воздух содержит следы природных или промышленных выбросов. Наибольшее количество чистых проб было получено летом. Специалисты сделали вывод, что в это время года на распространение по воздуху мелкодисперсных частиц влияют дожди. В зимнее же время к чистым можно отнести только четверть проб. В остальное время в воздухе наблюдались следы промышленных выбросов.

«За пять лет исследований на станции было отобрано почти 300 проб для определения содержания в воздухе частиц диаметром меньше 10 микрон, практически непрерывно велись измерения концентрации угарного газа, метеорологических параметров. Такие детальные измерения на высоте 300 метров над нетронутой тайгой позволяют получать интегральную информацию о процессах, которые происходят в приземных слоях атмосферы в центральной Сибири», — комментирует старший научный сотрудник Института леса им. В. М. Сукачева ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН Алексей Панов.

В целом за пятилетний период наблюдений качество атмосферного воздуха в отдельные даты отличалось от очень чистого до достаточно грязного, когда в воздухе присутствовало много аэрозольных частиц.

Периоды значительного загрязнения зимой учёные связали с погодными условиями, препятствующими рассеиванию примесей, и ветрами, которые приносили загрязненный воздух из промышленных районов Западной и Центральной Сибири. Летом наибольший вклад в загрязнение воздуха вносили лесные пожары. Весной и осенью выбросы углерода и аэрозольных частиц, достигающие средней тайги, были связаны с сельскохозяйственными пожарами в южных степях Сибири и Казахстана, а также с промышленной активностью.

Заведующий кафедрой «Физика атмосферы» Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Михайлов рассказал о неожиданном результате исследования:

«В летнее время, в те дни, когда уровень загрязнений был минимальным, нам удалось обнаружить в воздухе сигнал выбросов из нефтедобывающего регионов Западной Сибири. Попадая в атмосферу, соединения углерода и другие загрязняющие вещества разносятся на большие расстояния».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическую ситуацию в ряде регионов Сибири благополучной назвать нельзя. Например, в вышеупомянутом Красноярске в 2017 году горожане дважды выходили на митинг «За чистое небо». Как признаются красноярцы в соцсетях, удушливый смог над городом появляется постоянно, отравляя горожанам жизнь.

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В Кузбассе из-за пыли и зловония возбудили уже второе уголовное дело. В октябре текущего года, по данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории города Новокузнецка, кроме Куйбышевского района, был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха фторидом водорода. В Центральном, Куйбышевском и Кузнецком районах зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы пылью. Также были зарегистрированы повышенные уровни загрязнения атмосферы оксидом углерода и сероводородом.

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Тяжёлая экологическая ситуация, по оценкам горожан, складывается и в Омске. С марта жители сибирского города-миллионника начали массово жаловаться на резкий и неприятный запах газа. Оказалось, что источником неприятного запаха является этилмеркаптан, использующийся в качестве ароматической добавки к природному газу. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами в марте было возбуждено уголовное дело. Источник выбросов не найден до сих пор.

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А сегодня, 21 декабря, о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей, сообщили алтайские синоптики. В условиях морозной, но безветренной погоды в городе Барнауле в последние двое суток произошли накопление частиц сажи и рост концентрации вредных газов и выхлопов автотранспорта.

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