Москва, 21 декабря, 2017, 11:01 — ИА Регнум. 2017 год выдался для нефти неплохим: в первом квартале котировки практически не менялись, во втором — несколько снизились, после чего продемонстрировали уверенный рост и к концу календарного года достигли максимального значения с лета 2015 года. В целом с января по декабрь баррель нефти Brent подорожал почти на 20% с 55 до 65 долларов, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

drpepperscott230 Нефть

На нефтяной рынок влияет множество факторов, многие из которых носят временный либо незначительный характер, отметила она.

За последние месяцы в роли таких факторов выступили ураганы в западном полушарии, референдум о независимости Курдистана, закрытие нефтепровода Forties Pipeline System в Северном море и пр. Еженедельно волатильность вызывают статистические данные о добыче и запасах нефти.

«Также росту нефти могло способствовать ослабление доллара — между этими активами существует обратная корреляция. Но все эти факторы едва ли можно назвать фундаментом роста. Главным драйвером рынка стало соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти», — считает эксперт.

Изначально попытки ОПЕК заключить эту сделку и таким образом стабилизировать рынок вызывали некоторый скептицизм. Между потенциальными участниками соглашения были серьезные разногласия, кроме того, ОПЕК давным-давно заработал репутацию злостного нарушителя собственных правил. Тем не менее, сделку удалось заключить, и со временем стало понятно, что стороны старательно выполняют взятые на себя обязательства.

«Предложение нефти действительно уменьшилось, что и привело к росту нефтяных цен. Сроки действия соглашения истекают в марте 2018 года, но уже сейчас известно, что стороны намерены продлить его действие еще на девять месяцев», — напомнила Кулакова.

Так что, по её мнению, весь будущий 2018 год рынок будет продолжать испытывать позитивное влияние от сделки ОПЕК+. Это благоприятно скажется на предложении. Также в пользу рынка говорит и тот факт, что стремительный рост числа буровых установок в США закончился в июне 2017-го и пока нет предпосылок к тому, что он возобновится.

«В 2018 году мировая экономика будет расти. Ожидается, что локомотивами роста станут развивающиеся страны, в том числе и Китай, от которого сильно зависит мировой спрос на нефть.

С учетом все обстоятельств, у нефти в будущем году есть шансы не только удержаться на текущих позициях, но и вырасти до $70−75 за баррель Brent. Если, конечно, ОПЕК не передумает сокращать мировую добычу», — полагает эксперт.

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