В 2018 году у нефти есть шансы вырасти до $70-75
Москва, 21 декабря, 2017, 11:01 — ИА Регнум. 2017 год выдался для нефти неплохим: в первом квартале котировки практически не менялись, во втором — несколько снизились, после чего продемонстрировали уверенный рост и к концу календарного года достигли максимального значения с лета 2015 года. В целом с января по декабрь баррель нефти Brent подорожал почти на 20% с 55 до 65 долларов, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.
На нефтяной рынок влияет множество факторов, многие из которых носят временный либо незначительный характер, отметила она.
За последние месяцы в роли таких факторов выступили ураганы в западном полушарии, референдум о независимости Курдистана, закрытие нефтепровода Forties Pipeline System в Северном море и пр. Еженедельно волатильность вызывают статистические данные о добыче и запасах нефти.
«Также росту нефти могло способствовать ослабление доллара — между этими активами существует обратная корреляция. Но все эти факторы едва ли можно назвать фундаментом роста. Главным драйвером рынка стало соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти», — считает эксперт.
Изначально попытки ОПЕК заключить эту сделку и таким образом стабилизировать рынок вызывали некоторый скептицизм. Между потенциальными участниками соглашения были серьезные разногласия, кроме того, ОПЕК давным-давно заработал репутацию злостного нарушителя собственных правил. Тем не менее, сделку удалось заключить, и со временем стало понятно, что стороны старательно выполняют взятые на себя обязательства.
«Предложение нефти действительно уменьшилось, что и привело к росту нефтяных цен. Сроки действия соглашения истекают в марте 2018 года, но уже сейчас известно, что стороны намерены продлить его действие еще на девять месяцев», — напомнила Кулакова.
Так что, по её мнению, весь будущий 2018 год рынок будет продолжать испытывать позитивное влияние от сделки ОПЕК+. Это благоприятно скажется на предложении. Также в пользу рынка говорит и тот факт, что стремительный рост числа буровых установок в США закончился в июне 2017-го и пока нет предпосылок к тому, что он возобновится.
«В 2018 году мировая экономика будет расти. Ожидается, что локомотивами роста станут развивающиеся страны, в том числе и Китай, от которого сильно зависит мировой спрос на нефть.
С учетом все обстоятельств, у нефти в будущем году есть шансы не только удержаться на текущих позициях, но и вырасти до $70−75 за баррель Brent. Если, конечно, ОПЕК не передумает сокращать мировую добычу», — полагает эксперт.
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