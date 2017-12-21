Москва, 21 декабря, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Закон о продлении программы материнского капитала до 2022 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Инициатива была внесена в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

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Срок действия программы продлевается еще на три года — до 2021 года включительно. Так, под программу могут попасть семьи, в которых появился второй ребенок в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года. Такая же норма коснется и усыновленных детей.

Кроме того, расширяется сфера применения материнского капитала.

«Теперь материнский капитал можно будет использовать для помещения детей в воспитательные учреждения в возрасте до трех лет, это ясли — это решение проблемы с трудоустройством, работой матери», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Размер сертификата в 2018 году не изменится и снова составит 453 026 рублей. Сумма не поменялась с 2015 года. Всего размер сертификата на материнский капитал за годы действия программы вырос на 81% — с 250 тыс. рублей.