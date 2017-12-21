Москва, 21 декабря, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Закон о ежемесячных выплатах на первого ребенка Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Инициативу внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Решение крайне важное и актуальное в нынешней ситуации, когда Россия сталкивается с новыми демографическими трудностями, отметили в Госдуме.

По прогнозам парламентариев, пособием смогут воспользоваться 47% молодых семей, мера увеличит доходы такой семьи на 20%.

В среднем размер пособия составит 10,5 тыс. рублей.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

«Регионы ни копейки не заплатят, они будут только вести расчеты», — отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Тамара Плетнева (КПРФ).