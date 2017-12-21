Москва, 21 декабря, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Поставки летального оружия в соседнюю с Россией страну «являются для нас угрозой и вызывают обоснованное беспокойство». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Госдепартамент США лицензировал коммерческий экспорт американскими производителями ограниченного числа мелкокалиберного и легкого оружия Украине.

«Нашему государству необходимо учитывать это при решении вопросов обеспечения национальной безопасности», — сказал парламентарий.

Решение о поставках стрелкового оружия Киеву со стороны США является прямой демонстрацией готовности западных кураторов потакать украинским властям в продолжении военной фазы конфликта в Донбассе, указал депутат.

«Этот шаг лишний раз доказывает агрессивную суть американской доктрины во внешней политике, позволяющей Вашингтону снабжать оружием людоедские режимы, воюющие с собственным народом», — заключил Железняк.