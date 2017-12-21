Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Строительство Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Санкт-Петербурге может начаться в 2019 году. Конкурсные процедуры на все три участка ВСД пройдут до конца 2018 года. Такие сроки 21 декабря обозначил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ряду российских СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Малоохтинская набережная

ВСД должна стать второй скоростной платной автотрассой в Петербурге, построенной на принципах концессии. В конце 2016 года был полностью введен в строй Западный скоростной диаметр (ЗСД), связавший север и юг города в обход центра. ЗСД был построен с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП). Аналогичную схему предлагается использовать и для ВСД.

«Строить магистраль мы планируем, конечно, по схеме ГЧП. Инвестор будет определен по итогам открытого конкурса. Думаю, что до конца следующего года будет объявлен конкурс на все три участка. Если имеющиеся сейчас вопросы сумеем решить оперативно, приступить к строительству можно в 2019 году», — сказал Георгий Полтавченко.

Как сообщало ИА REGNUM, шестиполосная широтная магистраль ВСД протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет на восток города, вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово (Ленобласть), далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»). Пропускная способность трассы должна достигать 100 тыс. автомобилей в сутки, стоимость проекта оценивается в 160 млрд рублей.

В конце ноября власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проектирование третьего участка ВСД. Именно этот участок является самым проблемным, поскольку жители примыкающих к маршруту трассы жилых массивов Невского и Красногвардейского районов не хотят ее появления у своих домов и требуют изменить трассировку, отодвинув маршрут в сторону ветки железной дороги. Отдельную сложность представляет наличие по маршруту ВСД исправительной колонии УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Сейчас есть два варианта. Первый — обойти с севера исправительно-трудовую колонию № 7. Второй — построить эстакаду прямо над территорией колонии. Мы сейчас в процессе переговоров с Федеральной службой исполнения наказаний. Надеюсь, решение мы найдем, просто надо немного больше времени», — сказал Георгий Полтавченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Решение о новом мосте или тоннеле под Невой примут до конца 2017 года

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор не принято решение о том, как будет устроен переход трассы через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц — в форме неразводного высокопролетного моста или в виде тоннеля под рекой. Решение о выборе варианта переправы обещали принять до конца текущего года.