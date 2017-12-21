Рыбинск, Ярославская область, 21 декабря, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Выработка Рыбинской ГЭС c 1 января по 19 декабря 2017 года стала самой большой за всю историю — гидроэлектростанция произвела 1493,7 млн кВтч электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Каскаде Верхневолжских ГЭС.

Сайт Русгидро Рыбинская ГЭС

«Это был самый водный год за всю историю существования ГЭС с 1941 года. Было много снега и осадков, как в начале 2017 года, так и в эту зиму. Благодаря этому мы произвели так много электроэнергии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главного инженера ГЭС Александр Горшков.

Предыдущий рекорд за аналогичный период на Рыбинской ГЭС был установлен в 1953 году. Тогда станция выработала 1486,9 млн кВтч. Всего с момента пуска первого гидроагрегата Рыбинская ГЭС выработала 73,342 млрд кВтч экологически чистой электроэнергии.