Москва, 21 декабря, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Предприниматель Михаил Фридман, инвестировавший в иностранные компании 5 млрд долларов, стал российским бизнесменом года по версии Forbes.

Виктор Дюбрей. Бочки денег.1897

Фридман является крупнейшим акционером холдинга LetterOne (L1), зарегистрированного в Люксембурге. За прошедший год LetterOne потратил на приобретение иностранных компаний более 5 млрд долларов, что является рекордной суммой для российских бизнесменов.

В ходе ряда сделок, проведенных холдингом Фридмана, удалось приобрести британскую сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett, американскую медицинскую компанию Parexel, а также одного из лидеров хлебопекарной промышленности США BakeMark.

Бизнесмен заявил, что его устраивает жизнь в Лондоне, однако условия ведения бизнеса здесь совершенно иные.

Он также добавил, что ситуация для российского бизнеса существенно осложняется в нынешних политических условиях. На Западе, говорит он, не обращают внимания, что у него, помимо российского, имеется израильское гражданство.

«На Западе очень упрощенное представление о России, так же как и в России о Западе. Россия — это олигархи, а все олигархи — это агенты Кремля», — говорит он.

Состояние Михаила Фридмана оценивается в 14 млрд долларов. Бизнесмен, имеющий российское и израильское гражданство, проживает в Лондоне. Является членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. Крупнейшие активы бизнесмена в России — компания «Альфа-групп», X5 Retail Group и ПАО «Вымпелком» (как часть глобальной VEON).