Москва, 21 декабря, 2017, 10:09 — ИА Регнум. В программу Москвы «Жилище» на 2012−2018 годы внесены изменения. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Согласно постановлению, многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий и приобретающим помещения из жилищного фонда столицы, будут предоставлены меры поддержки.

В частности, семья, имеющая на момент заключения сторонами договора купли-продажи, трех и более детей (либо ребенка-инвалида), может рассчитывать на списание 30% приобретаемого жилья.

При этом размер списания не может превышать остатка невыплаченной стоимости.

Также Собянин внес изменения в постановление «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам».

Постановление предусматривает ряд новых пунктов. В частности, внесены изменения в постановление «О бесплатном проезде по маршрутам спортивных соревнований — чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедерации FIFA 2017 года».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал значительно повысить доступность жилья для граждан России, и прежде всего — для молодых семей, для молодых семей с детьми.

«Люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или «муравейники», а в современное жильё», — считает Путин.

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