Биробиджан, 21 декабря, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В ЕАО цена на коммунальные платежи с 1 июля 2018 года вырастут на 4%, сообщил на пресс-конференции 20 декабря губернатор округа Александр Левинталь. По его словам, размер тарифов будет ниже экономически обоснованного, поэтому разницу в стоимости компенсируют за счёт средств областного бюджета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Ранее правительством РФ для ЕАО установили максимальный показатель роста тарифа — 4,8%. По словам Левинталя, для того, чтобы повышение стоимости коммунальных услуг было ниже предельного значения, «пришлось поработать».

«Это решение не просто давалось. Экономически обоснованные тарифы выше, но разницу будет гасить ресурсоснабжающим организациям областной бюджет, чтобы не увеличивать нагрузку на население», — заявил он.

Точную стоимость услуг по новым тарифам озвучат в начале 2018 года, однако в руководстве округа заверили, что озвученный лимит в 4% превышен не будет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ, так как часто фиксируется нарушения в виде неуплаты собранных с население денег ресурсоснабжающим организациям.