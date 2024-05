Киев, 21 декабря, 2017, 10:35 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» ожидает получить от российского «Газпрома» по результатам рассмотрения Стокгольмским арбитражем спора между компаниями существенную денежную компенсацию. Об этом журналистам сообщил 20 декабря главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Газпром»

По словам украинского чиновника, Киев рассчитывает на сумму от 6,5 до 16 млрд долларов компенсации — «в зависимости от того, будет ли применено украинское законодательство или нет».

В этом контексте Витренко напомнил, что окончательное решение арбитража по транзитному контракту ожидается в конце февраля 2018 года.

Кроме того, представитель украинской компании заявил, что суд Стокгольма уже «спас» Украину от уплаты «Газпрому» 56 млрд долларов.

«По состоянию на май 2017 года исковые требования «Газпрома» относительно принципа take or pay были на уровне 44 млрд долларов. Наша позиция такова, что первым решением суда эти требования были полностью отменены… В случае, если бы такого решения не было принято, или следуя позиции «Газпрома», который не считает уже принятое решение Стокгольмского арбитража окончательным, требования российской компании согласно данному принципу за 2016 год дополнительно составили бы 12 млрд долларов. 44 плюс 12 — это 56 млрд долларов только за take or pay», — подсчитал Витренко.

Украина в принципе имеет неплохие шансы на удовлетворение Стокгольмским арбитражем иска к российскому «Газпрому» о транзите газа, однако, какой будет сумма компенсации, пока неясно — заявил в эфире радиостанции «Голос Столицы» эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

«Перспективы неплохие… Единственный вопрос — какие суммы там будут указаны и как будут считаться объемы транзита, являющиеся предметом спора. Соответственно, от этого будет сумма компенсации рассчитываться», — сказал специалист.

Напомним, что в конце ноября стало известно — руководящему составу «Нафтогаза Украины» выплатили очень крупные премии за «победу» в первом раунде судебного процесса в Стокгольме. Как выяснили СМИ, выплата премий осуществлялась в размере «одной годовой зарплаты», при том, что в прошлом году зарплата главы компании Андрея Коболева составила порядка 20 млн гривен. Сообщалось, что соответствующие премии были согласованы еще в августе, а уже в сентябре — октябре состоялась их выплата.

Эксперты обращали внимание, что премии выписаны за промежуточное решение без конкретных финансовых результатов, а окончательного вердикта еще нет. Также они задавались вопросом — в случае, если итоговое решение все-таки будет не в пользу Украины, готовы ли руководители «Нафтогаза» компенсировать из своих доходов убытки государства.

До этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже передать «Газпрому» вместо денежной компенсации экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.

«Если мы выиграем, будет восстановлена справедливость в отношении Украины. Если, не дай бог, будет другое решение суда, — это десятки миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, не могут быть предъявлены, ведь это последствия подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег: если она подписала, пусть она и несет ответственность, почему за это должны платить украинские граждане? Другого варианта нет», — сказал глава украинского правительства.