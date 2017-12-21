Петропавловск-Камчатский, 21 декабря, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Вулкан Ключевской на Камчатке сегодня, 21 декабря, выбросил столб пепла и газа на высоту 7 тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

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Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км

По словам вулканологов, парогазовый шлейф с примесью пепла уже протянулся на 70 километров. Его относит от вулкана в восточном направлении.

При этом отмечается, что до населённых пунктов пепел не долетит. Отсутствие выпадения пепла подтвердили и в региональном МЧС. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

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Ключевской вулкан — самый высокий из действующих вулканов Европы и Азии. Его высота достигает почти 4750 м.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 декабря, началось новое извержение вулкана Безымянный. Столб выброшенного им пепла поднялся над уровнем моря на 17 км. Облако ветром начало относить на населённые пункты Усть-Камчатского района.