Хараре, 21 декабря, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал активно бороться с коррупцией в первые 100 дней своего президентства, сообщает 21 декабря Anadolu.

Эммерсон Мнангагва

В своем обращении к нации президент подчеркнул, что коррупция остается одной из главных проблем государства.

Мнангагва пообещал создать электронное правительство, которое будет подключено к интернету, в целях борьбы с коррупцией.

«Целью моего правительства будет создание новой Зимбабве, основанной на честности и прозрачности», — отметил президент.

«В эту новую эру будут предприняты меры по созданию электронного правительства, целью которого будет не только желание идти в ногу со временем, но и борьба с коррупцией», — добавил Мнангагва.

Напомним, новый президент Эммерсон Мнангагва возглавил страну 24 ноября 2017 года. Прежде лидером государства на протяжении почти 40 лет был Роберт Мугабе, отстраненный от власти в результате военного переворота.