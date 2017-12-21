Москва, 21 декабря, 2017, 09:38 — ИА Регнум. На торгах 20 декабря рубль едва заметно укрепился против доллара, продолжив отступать в паре с евро, который достиг двухнедельных максимумов против американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар/рубль топталась в тесном диапазоне на фоне противодействующих факторов и завершила торги с незначительным понижением. Евро/рубль продолжила подбираться к отметке 70 рублей», — отметил эксперт.

По его мнению, на стороне рубля играют несколько факторов, в том числе рост цен на нефть, сохраняющийся спрос на ОФЗ и налоговый период.

«С другой стороны, у доллара появился повод для радости — закон о налоговой реформе наконец-то одобрен. Также против российской валюты сейчас действуют выплаты корпораций по внешним долгам. В итоге пара так и не смогла определиться с приоритетами, снова отдав предпочтение привычному диапазону», — пояснил Ковалев.

Однако в краткосрочной перспективе наша валюта все же может показать дальнейшее укрепление в паре с долларом. После закрытия российского рынка нефть марки Brent превысила отметку $64, ускорив подъем на неплохом отчете минэнерго США, отразившем масштабное сокращение запасов нефти и незначительный прирост добычи.

«21 декабря на старте сессии под влиянием нефтяного фактора пара доллар/рубль может снова нацелиться на поддержку в области 58,50 руб., но из-за низкой торговой активности и ряда противодействующих факторов этот уровень вряд ли будет пройден.

Поддержку доллару может оказать финальный ВВП за третий квартал, который ожидается на высоком уровне», — считает эксперт.

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