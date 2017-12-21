Барнаул, 21 декабря, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Алтайские синоптики известили о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих накоплению вредных примесей в Барнауле. Накопление частиц сажи и рост концентрации вредных газов и выхлопов автотранспорта в последние двое суток произошли в условиях морозной, но безветренной погоды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 20 декабря ситуация ухудшилась во всех районах столицы Алтайского края. Но наиболее всего предельно допустимая концентрация оксида углерода (в 1,6 раза) превышена в Индустриальном и Железнодорожном районах. Превышение диоксида азота в 1,5 и 1,4 раза зафиксировано в Октябрьском и Индустриальном районах.

Также в воздухе скопилось большое количество сажи. В Индустриальном районе этот показатель превышен в 4,8 раза, в Октябрьском — в 3,5 раза, Железнодорожном — в 3,3 раза.

В такие дни экологи рекомендуют предприятиям сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, а горожанам — меньше времени проводить на улице и ждать ветра перемен. К статью, его синоптики обещают уже с завтрашнего дня: 22 декабря в большинстве районов наконец-то пойдет снег — впервые за месяц. Но температура существенно не изменится. На Алтае по-прежнему будет морозно: — 17−22, местами в западных районах до — 27 градусов Цельсия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, смог над городом периодически фиксируется и в Красноярске, где местные жители даже выходили на митинг с главным лозунгом «За чистое небо».

Читайте также: Красноярск после митинга «За чистое небо» накрыло смогом