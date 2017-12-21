Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не испытывает беспокойства в связи с регулярными слухами о его возможной досрочной отставке с поста градоначальника. Об этом Полтавченко заявил 21 декабря в интервью изданию городского правительства «Петербургский дневник».

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Когда я работал полномочным представителем президента в ЦФО, меня тоже раз в месяц куда-нибудь отправляли. Я человек спокойный, и разного рода болтовня не способна вывести меня из равновесия», — сказал губернатор.

Он отметил, что его волнуют не разного рода слухи, а то, «каких результатов добивается город, и как сами жители реагируют на то, что происходит в Санкт-Петербурге».

Как заявил Полтавченко, согласно данным социологических опросов, более 60% петербуржцев считают, что дела в городе «идут хорошо». При этом в 2014 году этот показатель находился возле отметки 50%.

«Мне кажется, это позитивный результат. Значит, правительство города и человек, который его возглавляет, работают неплохо», — подчеркнул губернатор Петербурга.

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Напомним, Георгий Полтавченко впервые был утвержден на должности губернатора в конце августа 2011 года. В 2014 году он досрочно сложил полномочия, был назначен врио губернатора Петербурга, а затем был избран на пост губернатора на пятилетний срок на прямых выборах.

Слухи об отставке Полтавченко возникают с завидной частотой. В 2016 году губернатор заявил, что намерен отработать весь свой положенный срок, если президент РФ предоставит ему такую возможность, а также пообещал наказывать подчиненных, которые обсуждают возможную отставку губернатора.

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Последний по времени слух об отставке Полтавченко активно циркулировал в конце октября 2017 года, в период серии отставок глав российских регионов. Однако в Смольном и Кремле тогда высмеяли регулярные разговоры об уходе петербургского губернатора. Тем не менее практически каждый месяц в СМИ обсуждается очередной возможный «сменщик» Георгия Полтавченко. В частности, этой дискуссии способствовало ожидание смены полпреда президента в СЗФО.