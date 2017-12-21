Москва, 21 декабря, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Массовый сбой в работе кассового оборудования в торговых сетях России привел к отсутствию контроля продаж алкоголя в системе ЕГАИС, передают 21 декабря «Известия» со ссылкой на источники в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.

Магазин. Алкоголь

Сбой был зафиксирован в ночь на 20 декабря и привел к тому, что данные о продаже алкоголя не поступали в ЕГАИС течение нескольких часов.

Таким образом, в ФНС подтвердили, что продажа спиртного могла осуществляться без обязательной регистрации. Однако наказывать торговые сети не планируется, так как сбой произошел по не их вине.

«В таких обстоятельствах пользователи контрольно-кассовой техники не привлекаются к административной ответственности», — пояснил источник. Вина торговцев за указанный сбой отсутствует, «в том числе при реализации алкоголя».

При этом по закону магазины обязаны сформировать кассовый чек коррекции после восстановления работы касс.

Напомним, 20 декабря из-за ошибки программного обеспечения в магазинах по всей территории России произошел сбой работы кассового оборудования. В ФНС сообщили, что компании, пострадавшие от сбоя, на время могут осуществлять расчеты без применения контрольно-кассовой техники (ККТ).

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В свою очередь глава Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров, сообщил, что сумма недополученной выручки магазинов составила 10 млрд рублей, из которых 2,5 млрд — недополученная прибыль ретейлеров в этот день.